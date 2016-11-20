02:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Лобов победил Ишихару в Белфасте при поддержке Макгрегора

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Российский боец смешанных единоборств Артем Лобов взял верх над японцем Теруто Ишихарой в бою в UFC. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из России. Поединок проходил в Белфасте. Отметим, что Лобов является спарринг-партнером Коннора Макгрегора, который поддерживал его на трибуне.

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