Лобов победил Ишихару в Белфасте при поддержке Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Артем Лобов взял верх над японцем Теруто Ишихарой в бою в UFC. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из России. Поединок проходил в Белфасте. Отметим, что Лобов является спарринг-партнером Коннора Макгрегора, который поддерживал его на трибуне.
With the unanimous deicison! @RusHammerMMA gets the win at #UFCBelfast! pic.twitter.com/E4iCTushw9– UFC Europe (@UFCEurope) 19 ноября 2016 г.
The double champ @TheNotoriousMMA and the winner @RusHammerMMA!! #UFCBelfast pic.twitter.com/uKHdhuQ4Ho– UFC Europe (@UFCEurope) 19 ноября 2016 г.