Лобов победил Ишихару в Белфасте при поддержке Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Артем Лобов взял верх над японцем Теруто Ишихарой в бою в UFC. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из России. Поединок проходил в Белфасте. Отметим, что Лобов является спарринг-партнером Коннора Макгрегора, который поддерживал его на трибуне.