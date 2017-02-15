Леснар завершил карьеру в ММА после провала допинг-теста и займется рестлингом

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар завершил карьеру в смешанных единоборствах после годичной дисквалификации за допинг, сообщает The Sun.

В декабре прошлого года было объявлено, что 39-летний боец сдал положительный допинг-тест перед турниром UFC 200, который прошел 9 июля. За это он был дисквалифицирован на один год, а позднее UFC объявил об увольнении ряда бойцов, среди которых был и Леснар. По информации издания, он сосредоточится на карьере рестлера и выступлениях в рамках крупнейшей компании WWE.