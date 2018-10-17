Кунченко проведет второй бой в UFC против Оками

Российский боец ММА Алексей Кунченко проведет свой второй по счету поединок в UFC против японца Юшина Оками, информирует MMAjunkie. Поединок состоится в Аделаиде (Австралия) 1-го декабря текущего года.

Россиянин дебютировал в UFC 15 сентября на турнире в Москве. Соперником Кунченко стал Тиаго Алвес. Судьи присудили победу российскому бойцу.

Всего за карьеру 34-летний Кунченко провел 19 поединков, одержав победу в каждом из них. 13 их них он одержал нокаутом или техническим нокаутом.

37-летний Оками выступает на профессиональном уровне начиная с 2002 года. После возвращения в UFC японец уступил Овинсу Сент-Прю и одолел Диего Лиму.