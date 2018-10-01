Кулик призвал всех жителей России поддержать Хабиба в бою с Конором

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке с ирланцем Конором Макгрегором. Бой состоится в Лас-Вегасе 7 октября.

- Не знаю, как мы будем смотреть бой Хабиба с Конором, который пройдет в ночь перед нашей игрой. Те, кто не посмотрит в прямом эфире, обязательно сделают это в записи, - сказал Кулик в эфире телеканала "Матч Премьер". - Такой бой невозможно пропустить. Желаю, чтобы все жители России поддержали Хабиба, дали ему свою энергию и желание победить.

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