Крылов попросил UFC организовать бой с Эдиловым в 2017 году

Известный боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) организовать ему бой против россиянина Абдул-Керима Эдилова в следующем году. Об этом сообщил представитель команды Industrials Андрей Власов, представляющий интересы Крылова. Ранее Крылов и Эдилов в соцсетях обсуждали возможность проведения поединка.

- Никита обратился к матч-мейкерам UFC с просьбой организовать бой с Эдиловым, - цитирует ТАСС Власова.

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Эдилова на 15 месяцев за употребление мельдония. Проба Эдилова дала положительный результат 7 января 2016 года, а вернуться в октагон спортсмен сможет весной 2017 года.

Эдилов - Крылову: "Не будем устраивать шоу в инстаграме, а покажем шоу в клетке"