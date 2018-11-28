Конора Макгрегора лишили прав на полгода за превышение скорости

Ирландского бойца UFC Конора Макгрегора лишили водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости, сообщает ВВС.

30-летний спортсмен был остановлен полицией графства Китдэйр, что находится в Ирландии, за то, что он ехал на своем автомобиле со скоростью 154 километра в час в месте, где максимальное ограничение равняется 100 км/ч. Спортсмен попросил прощения у судьи, ему выписали штраф в размере 1000 евро.

Шестого октября Макгрегор проиграл бой за чемпионский пояс UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову. Впрочем, президент организации Дэйна Уайт допустил возможность матча-реванша между бойцами. В настоящее время оба спортсмена дисквалифицированы до 10 декабря за потасовку, устроенную после очного поединка.