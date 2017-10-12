Чемпион UFC Конор Макгрегор может выступить в рестлинге, информирует The Sun. По информации издания, ирландец собирается принять участие в шоу WrestleMania 34, которое должно состояться 8 апреля 2018 года в Новом Орлеане. На данный момент идут переговоры.

Напомним, что "Рестлмания" – это главное шоу в WWE. Оно проходит каждый год. Многие мировые звезды из разных областей принимали в нем в той или иной роли. В разные годы там появлялись Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, Майк Тайсон, Микки Рурк, Флойд Мейвезер и многие другие.