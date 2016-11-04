Компания, занимающаяся рестлингом, хочет подписать контракт с бывшей чемпионкой UFC Роузи

Крупнейшая американская компания, которая занимается проведением мероприятий профессионального рестлинга (WWE), намерена заключить соглашение с бывшей чемпионкой UFC Рондой Роузи, сообщает Daily Mail. Ранее появилась информация о том, что Роузи вернется в UFC в конце 2016 года. 29-летняя американка не выступала после того, как на шоу UFC 193 уступила свой титул в бою с Холли Холм.

В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Ее заработок составил 14 миллионов долларов за год. Она уступила только американской теннисистке Серене Уильямс и россиянке Марии Шараповой.