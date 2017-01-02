19:04 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Коби Брайант поддержал Ронду Роузи

0
0
0

Бывший баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант выступил со словами поддержки в адрес бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи. 31 декабря бывшая чемпионка мира потепела поражение от Аманды Нуньес в первом поединке с ноября прошлого года, получив нокаут через 48 секунд после начала боя. В предыдущем поединке она проиграла Холли Холм, потерпев первое поражение в UFC. 

"Вместо того, чтобы радоваться поражению Ронды Роузи, мы должны стоя поаплодировать ей за то, что она нанесла свой спорт на карту мира", - написал Брайант в своем твиттере.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ