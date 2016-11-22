05:38 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Камил Гаджиев: "Емельяненко может сражаться за чемпионский пояс Bellator"

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Генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев выразил уверенность, что Федора Емельяненко ждет большое будущее в Bellator. Он добавил, что российским бойцам было бы не корректно выходить на ринг против легендарного спортсмена.

– Я очень рад тому, что Федор подписал контракт с этим промоушеном, – приводят "Известия" слова Гаджиева. – С этим великим человеком связано становление всего российского ММА, нельзя не уважать его вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Готов ли Емельяненко к выступлению в Bellator? Уверен, что он уже сегодня может сражаться за чемпионский пояс. Другой вопрос, нужно ли это самому Федору. Но то, что он пришел в американский промоушен побеждать, – это безусловно.

Ни на секунду не сомневаюсь в его амбициях. В свои 40 лет Император по-прежнему является одним из сильнейших тяжеловесов мира. Существует ли вероятность боя Емельяненко с Минаковым или Харитоновым? Я считаю, что со стороны наших бойцов было бы бессовестно выходить на ринг против живой легенды. Надеюсь, такого никогда не произойдет.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/646451

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