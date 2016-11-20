Известный боец ММА Волков победил в дебютном бою в UFC

Известный российский боец ММА Александр Волков взял верх над американцем Тимоти Джонсоном в дебютном бою в UFC. Поединок проходил в Белфасте. Всего в активе 28-летнего спортсмена 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Для 31-летнего Джонсона это поражение стало вторым в карьере.
On his debut! @AlexDragoVolkov earns a tough split decision at #UFCBelfast! pic.twitter.com/3zicLwEBY7– UFC Europe (@UFCEurope) 19 ноября 2016 г.
Митяй Антибомж
Болею за Санька, но это был булщит стопудовый.
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