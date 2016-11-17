"Известия": UFC планирует провести турнир в России

Глава UFC Дана Уайт в эти выходные прилетит в Москву, чтобы провести переговоры о проведении турнира в России в самое ближайшее время, сообщают "Известия". В пресс-службе американского промоушена подтвердили приезд главы организации в нашу страну.

Коллега Дана Уайта по промоутерскому цеху, глава самой крупной российской организации ММА Камил Гаджиев уверен, что у американской корпорации есть все предпосылки для проведения бойцовского состязания в нашей стране.

– Думаю, вполне реально проводить турниры UFC в России, – сказал Гаджиев. – Главная предпосылка для проведения таких соревнований – местные герои. Россиян, которые уверенно и красиво выступают в UFC, очень много, поэтому данное шоу у нас в стране будет очень востребовано.