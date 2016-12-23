"Известия": Нурмагомедов сразится с Фергюсоном на UFC 209

Российский непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе, сообщают "Известия". По информации источника, глава американского промоушена Дана Уайт в ближайшее время анонсирует бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона в качестве главного поединка мартовского турнира. Напомним, в данный момент российский легковес является первым номером рейтинга, в то время как его американский оппонент занимает вторую строчку. Чемпионом же в легком весе является знаменитый ирландец Конор Макгрегор.

Тони Фергюсон занимал второе место в списке приоритетных соперников для Хабиба. 28-летний россиянин не раз заявлял, что пришел в UFC ради чемпионского пояса и хочет драться только с лучшими бойцами. После заявления обладателя пояса ирландца Макгрегора о том, что он приостанавливает выступления до лета 2017 года, Хабиб решил провести бой за титул временного чемпиона мира против сильнейшего на сегодня в его дивизионе соперника – Тони Фергюсона. У обоих спортсменов сейчас самые впечатляющие беспроигрышные серии: американец не проигрывает на протяжении девяти поединков, а российский боец не только одержал победу в восьми боях подряд – он вообще не знает, что такое поражение.