"Известия": Федор Емельяненко завершает подготовку к бою с Митрионом

Именитый боец ММА Федор Емельяненко перешел к финальному этапу подготовки к поединку с американцем Мэттом Митрионом, сообщают "Известия". Российский тяжеловес приступил к спаррингам перед своим дебютным поединком в США, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Противостоять Последнему Императору в тренировочных боях будут ученики его команды Fedor Team. В качестве спарринг-партнеров Емельяненко привлечены Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов и Валентин Молдавский.

Наставники Федора Емельяненко – заслуженные специалисты в области смешанных единоборств Александр Мичков и Владимир Воронов – уверены, что к поединку с Митрионом их подопечный подойдет в оптимальной форме.

Бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом пройдет 18 февраля в калифорнийском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Оба бойца настроены достаточно решительно и уверены в своих силах. Так, 38-летний американец Митрион ранее заявил, что намерен нокаутировать прославленного российского тяжеловеса. Федор в отличие от соперника не стал делать громких заявлений – все фанаты Емельяненко давно привыкли к тому, что молчаливый тяжеловес доказывает свое превосходство не словом, а делом.