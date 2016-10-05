Игорь Лебедев: "Не вижу ничего страшного в организации боев с участием детей"

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в проведении боев смешанных единоборств с участием детей. На мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, которые были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его сыновья (10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам) победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

– Я не вижу в этом ничего такого уже страшного, – цитирует "Р-Спорт" Лебедева. – Смешанные единоборства – это такой же спорт, как футбол, хоккей, плавание и другие. Ни у кого же не возникает вопросов, если маленькие девочки выступают в художественной гимнастике. И физические нагрузки у детей в этих видах спорта ничуть не меньше, чем в смешанных единоборствах. Если вы тут имеете в виду кровь и драку, то это спорт. Посмотрите, в боксе недавно спортсмен умер. В общем, ничего в этом страшного нет.

Наоборот, можно порадоваться, что в Чеченской республике отдают такое внимание развитию спорта. В соревнованиях по борьбе, смешанным единоборствам честь нашей страны преимущественно защищают именно представители кавказских республик.

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