16:42 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Харитонов выразил готовность выйти на ринг в России после нокаута

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выразил готовность провести бой менее, чем через месяц после поражения нокаутом. Об этом сообщил тренер спортсмена Руслан Кривуша. В ночь на субботу в дебютном поединке в Bellator 36-летний россиянин уступил нокаутом на 16-й секунде американцу Джейви Айяле. 3 декабря Харитонов в Екатеринбурге сразится с бразильцем Франсриссу Сандру да Силвой.

– Сергей подтвердил свое намерение провести бой в России, 3 декабря в Екатеринбурге, – приводит ТАСС слова Кривуши. – Мне жаль, что люди предпочитают говорить о поражениях, нежели о заслугах спортсменов. Сергей готов дальше драться, сделать выводы и идти вперед. Сергей Харитонов вернется, я верю в него и уверен, что он один из сильнейших бойцов и станет лучше, поднимется выше, чем был.

Харитонов упал не потому, что он не держит удар! Он один из тех немногих бойцов в мире, которые способны держать любой удар. Этого удара он просто не увидел. Наше мнение – это был "лаки-панч", не заготовка Айялы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760668

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КОММЕНТАРИИ (1)
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"Gaga_rin"

Лаки панч на 16 секунде боя?да еще с такого размаха?не говорите ерунду г-н тренер, Сергей либо не готов совсем, либо уже пора заканчивать карьеру с такой реакцией...

17:09

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