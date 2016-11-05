Харитонов выразил готовность выйти на ринг в России после нокаута

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выразил готовность провести бой менее, чем через месяц после поражения нокаутом. Об этом сообщил тренер спортсмена Руслан Кривуша. В ночь на субботу в дебютном поединке в Bellator 36-летний россиянин уступил нокаутом на 16-й секунде американцу Джейви Айяле. 3 декабря Харитонов в Екатеринбурге сразится с бразильцем Франсриссу Сандру да Силвой.

– Сергей подтвердил свое намерение провести бой в России, 3 декабря в Екатеринбурге, – приводит ТАСС слова Кривуши. – Мне жаль, что люди предпочитают говорить о поражениях, нежели о заслугах спортсменов. Сергей готов дальше драться, сделать выводы и идти вперед. Сергей Харитонов вернется, я верю в него и уверен, что он один из сильнейших бойцов и станет лучше, поднимется выше, чем был.

Харитонов упал не потому, что он не держит удар! Он один из тех немногих бойцов в мире, которые способны держать любой удар. Этого удара он просто не увидел. Наше мнение – это был "лаки-панч", не заготовка Айялы.