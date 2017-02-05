Харитонов может провести следующий бой в Bellator в конце марта

Команда российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова ведет переговоры о проведении боя в Bellator в конце марта в США. Об этом сообщил представитель бойца Вадим Корнилов.

В ноябре Харитонов в США в своем дебютном поединке в организации Bellator уступил американцу Хави Айяле нокаутом на 16-й секунде поединка.

- Харитонов, скорее всего, вернется в клетку в конце марта в США. Сейчас идут переговоры о дате в конце месяца. Анастасия Янькова, скорее всего, проведет следующий поединок в апреле. Говоря об обоих бойцах речь идет о боях в Bellator, - цитирует "Р-Спорт" Корнилова.

Харитонов на профессиональном ринге одержал 23 победы при шести поражениях. Янькова в ММА не знает поражений в четырех боях, последние два из которых она провела под эгидой Bellator.