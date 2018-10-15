Хабиб ответил Мейвезеру. Он не хочет драться в Лас-Вегасе

Таким образом, Хабиб пошутил над тем, что ему не выплатили гонорар за победу над ирландцем Конором Макгрегором из-за беспорядков после боя. Вердикт о наказании россиянина за драку после поединка в зале с командой соперника должен быть вынесен атлетической комиссией штата Невада до 24 октября.

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