Хабиб ответил Мейвезеру. Он не хочет драться в Лас-Вегасе

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме ответил экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему. Тот предложил россиянину сразиться в Лас-Вегасе.
- Не Вегас, они мне не заплатили, - написал Нурмагомедов.
Таким образом, Хабиб пошутил над тем, что ему не выплатили гонорар за победу над ирландцем Конором Макгрегором из-за беспорядков после боя. Вердикт о наказании россиянина за драку после поединка в зале с командой соперника должен быть вынесен атлетической комиссией штата Невада до 24 октября.
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