20:27 15 октября | Единоборства / ММА

Хабиб ответил Мейвезеру. Он не хочет драться в Лас-Вегасе

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме ответил экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему. Тот предложил россиянину сразиться в Лас-Вегасе.

- Не Вегас, они мне не заплатили, - написал Нурмагомедов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@floydmayweather But no Vegas, they won’t pay my money.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Окт 2018 в 10:02 PDT

 

Таким образом, Хабиб пошутил над тем, что ему не выплатили гонорар за победу над ирландцем Конором Макгрегором из-за беспорядков после боя. Вердикт о наказании россиянина за драку после поединка в зале с командой соперника должен быть вынесен атлетической комиссией штата Невада до 24 октября.

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