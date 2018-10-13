Хабиб - об инциденте с автобусом: "Уверен, процентов на 70 это было сыграно"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC могла специально подстроить инцидент с нападением ирландца Конора Макгрегора на его автобус.

- Конор очень популярен, он намного ярче, чем я, - сказал Нурмагомедов в эфире "Первого канала". - Это было противостояние стран и культур, того, как по-разному мы себя ведем. И тот инцидент в Бруклине с нападением на автобус... Мне было чуть-чуть обидно, что UFC раскручивала бой так, будто Конор напал на автобус, а я не вышел. Автобус остановился и дал назад. Зачем? Для меня осталось много вопросов. Не знаю, UFC специально это сделала или нет? Мое мнение: процентов на 70 это было сыграно.

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