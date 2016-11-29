07:49 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Хабиб Нурмагомедов: "В детстве мечтал стать футболистом"

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Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов отметил в интервью "Известиям", что он мог бы стать профессиональным футболистом. Спортсмен болеет за "Анжи", а его отец является поклонником "Спартака".

– Правда, что в детстве вы хотели стать футболистом?

– Это действительно так. Я болельщик махачкалинского "Анжи", а вот мой отец болеет за "Спартак". До сих пор в свободное время люблю погонять мяч в компании друзей. Думаю, если бы жизнь сложилась иначе, я мог бы профессионально заняться футболом. Но сейчас уже не вижу смысла об этом говорить.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/647554

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