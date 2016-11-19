Хабиб Нурмагомедов: "Уже придумали, что Макгрегор забеременел. Но он у меня на прицеле"

Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил о желании провести титульный бой с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором, сообщает "Матч ТВ". Сегодня стало известно, что ирландский боец прекращает выступления до весны из-за беременности жены.

– После турнира UFC 205 вы не оказывались с Конором в одном помещении?

– UFC делало все, чтобы мы не оказались в одном помещении. Так что мы не виделись.

– Что случилось, когда увиделись до турнира?

– Конор посмотрел, я сказал: "Что смотришь? Я тебе лицо сломаю". Он сказал: "Посмотрим". Дальше все есть на видео. Я готов ответить за свои слова.

– Вы же раньше неплохо общались?

– Я с ним никогда не общался. Если мы сфоткались, это не значит, что мы хорошо общались. Мы виделись, но это не значит, что Конор мой друг.

– Почему у вас возникла неприязнь, если раньше все было ровно?

– Знаете, как Владимир Владимирович сказал: "Если драки не избежать, бей первым". Если мы все равно должны подраться, то чего ждать? У него есть то, за чем я иду всю свою жизнь. Я ему обозначил, что серьезно на него настроен.

Сейчас после боя они уже придумали, что Конор забеременел или еще что-то, но пускай знают, что он у меня на прицеле.

– Вчера Александр Шлеменко сказал, что этого боя не будет, потому что UFC не захочет, чтобы отрубили голову курице, которая несет золотые яйца.

– Склоняюсь к такому же мнению. А что они будут делать, непонятно. Вот сейчас они придумали, что он беременный и ушел до мая или июня. Я пока подерусь и побью Фергюсона. Дальше что?