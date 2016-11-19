Хабиб Нурмагомедов: "Уже придумали, что Макгрегор забеременел. Но он у меня на прицеле"

Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил о желании провести титульный бой с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором, сообщает "Матч ТВ". Сегодня стало известно, что ирландский боец прекращает выступления до весны из-за беременности жены.
– После турнира UFC 205 вы не оказывались с Конором в одном помещении?
– UFC делало все, чтобы мы не оказались в одном помещении. Так что мы не виделись.
– Что случилось, когда увиделись до турнира?
– Конор посмотрел, я сказал: "Что смотришь? Я тебе лицо сломаю". Он сказал: "Посмотрим". Дальше все есть на видео. Я готов ответить за свои слова.
– Вы же раньше неплохо общались?
– Я с ним никогда не общался. Если мы сфоткались, это не значит, что мы хорошо общались. Мы виделись, но это не значит, что Конор мой друг.
– Почему у вас возникла неприязнь, если раньше все было ровно?
– Знаете, как Владимир Владимирович сказал: "Если драки не избежать, бей первым". Если мы все равно должны подраться, то чего ждать? У него есть то, за чем я иду всю свою жизнь. Я ему обозначил, что серьезно на него настроен.
Сейчас после боя они уже придумали, что Конор забеременел или еще что-то, но пускай знают, что он у меня на прицеле.
– Вчера Александр Шлеменко сказал, что этого боя не будет, потому что UFC не захочет, чтобы отрубили голову курице, которая несет золотые яйца.
– Склоняюсь к такому же мнению. А что они будут делать, непонятно. Вот сейчас они придумали, что он беременный и ушел до мая или июня. Я пока подерусь и побью Фергюсона. Дальше что?
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Дополнительная информация
http://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI692090_Habib_Nurmagomedov_Oni_uzhe_pridumali_chto_Konor_zaberemenel_No_on_u_mena_na_pricele
ALEXEY959595
Ссыт, сука!
20:37