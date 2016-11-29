04:25 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Турнир UFC в России не только может пройти, но и должен"

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В Москве состоялась презентация новой бойцовской команды Eagles Team MMA. Президентом организации стал знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он подчеркнул в интервью "Известиям", что в России очень сильная школа боевых единоборств.

– На ваш взгляд, в России может пройти турнир UFC?

– Не только может, но и должен пройти. Нельзя закрывать глаза на такую огромную страну с такой большой аудиторией. Посмотрите, сколько наших ребят уже участвует в турнирах UFC. А сколько на подходе! В России очень сильная школа боевых единоборств.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/647554

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