Хабиб Нурмагомедов: "Сначала хочу побить Фергюсона, а потом сразиться за настоящий пояс с Макгрегором"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил, что сначала победить американца Тони Фергюсона, а потом сразиться за настоящий чемпионский пояс с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, что поединок с Фергюсоном, запланированный на 4 марта, может не состояться, так как американца не устроил размер гонорара.



- Если бы мне предложили бой с Макгрегором, то, конечнло, я бы его принял, - сказал Нурмагомедов в интервью mmafighting.com. - У него пояс, и я хочу его забрать. Он принадлежит мне. Все знают, что я заслужил этот бой. Конечно, Тони Фергюсон его тоже заслужил. Он выиграл девять боев подряд. Поэтому сперва я хочу побить Фергюсона, завоевать этот дурацкий пояс, а потом сразиться за настоящий титул с Конором.