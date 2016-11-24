20:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Скорее всего, следующий бой проведу против Фергюсона"

0
0
0

Российский боец смешанного стиля, выступающий в легком дивизионе UFC Хабиб Нурмагомедов на презентации команды "Eagles MMA Team" сообщил, что следующий бой, скорее всего, проведет против американца Тони Фергюсона.

– Я думаю, что скорее всего сначала я подерусь с Фергюсоном, а потом, если выиграю, уже летом буду биться против Макгрегора. И он уже не выкрутится, ему придется выступить против меня. Что касается смены весовой категории, сначала я добуду пояс чемпиона UFC, а потом буду думать о других весовых категориях. (Сергей ФИШ)

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ