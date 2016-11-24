Хабиб Нурмагомедов: "Скорее всего, следующий бой проведу против Фергюсона"

Российский боец смешанного стиля, выступающий в легком дивизионе UFC Хабиб Нурмагомедов на презентации команды "Eagles MMA Team" сообщил, что следующий бой, скорее всего, проведет против американца Тони Фергюсона.

– Я думаю, что скорее всего сначала я подерусь с Фергюсоном, а потом, если выиграю, уже летом буду биться против Макгрегора. И он уже не выкрутится, ему придется выступить против меня. Что касается смены весовой категории, сначала я добуду пояс чемпиона UFC, а потом буду думать о других весовых категориях. (Сергей ФИШ)