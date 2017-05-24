Хабиб Нурмагомедов: "Планирую вернуться в октябре на бой с Фергюсоном"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что планирует вернуться на ринг в октябре и встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, что поединок в UFC между бойцами, который должен был пройти 5 марта, не состоялся, так как 28-летний россиянин попал в больницу перед взвешиванием из-за проблем со здоровьем на фоне неправильной сгонки веса.

– Я практически завершил реабилитацию, – цитирует Allboxing Нурмагомедова. – Где-то в середине июня начнем тренироваться. А возвращение планируется примерно на октябрь. Потому что мне нужно четыре месяца полноценных тренировок. Последние три месяца я только лечился.

Насчет соперника… Я думаю, что с вероятностью 90% этот бой повторится, и он будет за временный пояс чемпиона. Я бы не сказал, что Тони Фергюсон единственный для меня соперник. В легком весе есть очень много хороших бойцов. Я просто для себя не вижу другого соперника, потому что я хотел бы закончить начатое.

Поединок с Конором Макгрегором? У него есть другие планы, и у меня есть другие планы. Думаю, что если он проведет бой по боксу, а я проведу бой с Фергюсоном, то мы, возможно, встретимся в следующем году.