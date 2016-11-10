Хабиб Нурмагомедов: "Надеюсь, бой с Джонсоном – последняя ступень перед титульным поединком"

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов подчеркнул в преддверии поединка с американцем Майклом Джонсоном, что его главная цель – титульный бой. Россиянин должен был сойтись в титульном поединке с Эдди Альваресом. Но в итоге в соперники американскому чемпиону достался знаменитый ирландец Конор Макгрегор – главная звезда UFC на сегодня. Хабибу в качестве оппонента выделили лишь шестой номер рейтинга легковесов – американца Майкла Джонсона, на счету которого 18 побед и 10 поражений.

– Я готов драться с кем угодно, – приводят "Известия" слова Нурмагомедова. – С Альваресом, с МакГрегором – неважно. Моя цель – поединок за титул чемпиона. Я прохожу хороший тренировочный сбор, надеюсь оправдать ожидания своих поклонников и обрадовать их ярким зрелищным поединком. Сделаю все возможное для того, чтобы завоевать чемпионский пояс! Очень надеюсь, что этот бой станет последней ступенью перед титульным поединком.