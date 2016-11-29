Хабиб Нурмагомедов: "MMA нужно внимание центрального телевидения"

В Москве состоялась презентация новой бойцовской команды Eagles Team MMA. Президентом организации стал знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он выразил мнение в интервью "Известиям", что ММА выйдет на центральное телевидение через 5-6 лет.

– Хабиб, вы собрали полный зал людей, опубликовав лишь один пост в социальной сети. Никаких анонсов этого мероприятия не было.

– На меня подписано более миллиона любителей ММА во всем мире. Я очень рад, что в Москве собралось такое количество любителей боевых единоборств и все они пришли поддержать нашу новую команду. В конце концов, все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для наших болельщиков, для тех, кто небезразличен к ММА.

– Как вы планируете развивать смешанные единоборства в нашей стране?

– Сейчас в России есть несколько серьезных промоушенов ММА. В каждом из них есть свои чемпионы, свои претенденты. На рынке ММА есть конкуренция. Если есть конкуренция, значит, будет и рост. Кроме того, постоянно открываются новые залы – на Кавказе, в Сибири, в других регионах. Уровень турниров и интерес людей растут. Единственное, чего не хватает, – конкуренции на телевидении. Если бои ММА будут показывать такие телеканалы, как НТВ, "Первый" и "Россия", то спрос вырастет. Одно дело, когда тебя показывают только на "Матч ТВ", и совсем другое, когда трансляции идут на "Первом". Например, у нас в горах, в Цумадинском районе, в селении Сильди, работают только два канала. И то второй иногда не показывает. "Матч ТВ" там невозможно посмотреть. И таких мест в России очень много. Поэтому MMA нужно внимание центрального телевидения. Это выведет спорт на другой уровень: больше трансляций, больше внимания, больше денег, больше конкуренции. Все к этому идет – я думаю, нужно еще 5–6 лет.