Хабиб Нурмагомедов: "Меня пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы еще дальше меня держать от боя за пояс"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов подчеркнул после победы над американцем Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205 в Нью-Йорке, что далек от предела своих возможностей. Спортсмен также отметил: организаторы не дали ему возможности выступить на пресс-конференции. После поединка Нурмагомедов заявил, что готов к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

"Поверьте мне, это далеко не предел моих возможностей, они не поставили меня на пресс-конференцию, они не дали мой заслуженый бонус "Выступление за вечер". И пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы еще дальше меня держать от боя за пояс. Но они даже не представляют, на сколько сильна моя надежда на Всевышнего. Они завоевывают пояса? Но я завоевываю сердца", – написал на своей странице в Instagram Нурмагомедов.