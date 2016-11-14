Хабиб Нурмагомедов: "Меня пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за пояс"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов подчеркнул после победы над американцем Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205 в Нью-Йорке, что далек от предела своих возможностей. Спортсмен также отметил: организаторы не дали ему возможности выступить на пресс-конференции. После поединка Нурмагомедов заявил, что готов к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором.
"Поверьте мне, это далеко не предел моих возможностей, они не поставили меня на пресс-конференцию, они не дали мой заслуженый бонус "Выступление за вечер". И пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы еще дальше меня держать от боя за пояс. Но они даже не представляют, на сколько сильна моя надежда на Всевышнего. Они завоевывают пояса? Но я завоевываю сердца", – написал на своей странице в Instagram Нурмагомедов.
Поверьте мне, это далеко не предел моих возможностей, они не поставили меня на пресс-конференцию, они не дали мой заслуженый бонус "Выступление за вечер" И пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы ещё дальше меня держать от боя за пояс. Но они даже не представляют, на сколько сильна моя надежда на Всевышнего. Они типо завоевывают пояса? Но я завоевываю сердца. Listen, this is not a limit of my abilities. They didn't invite me to post fight press conference, didn't give my deserved POTN bonus. Trying to hide me from media as much as they can, so I won't come close to the title fight. But they can't even imagine how huge my hope for God. They like 'win belts'? But I winning people's hearts.
L&M
Ну, стоящих бойцов на прессуху чуть не силой тащат, а коль аж не пустили... Езжай к Рамзану.
02:52
Tom Sowyer
Хабиб молодец. Но из-за того, что он должным образом не поддержал Федю в Конфликте с Кадыровым, отношение к нему малость поменялось
02:41
besnebes1
Что, прям, слово "меня" в одном предложении 3 раза сказал???
01:53