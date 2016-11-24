20:20 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор? Не верится, что UFC придет в Россию"

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Российский боец смешанного стиля, выступающий в легком дивизионе UFC Хабиб Нурмагомедов на презентации команды "Eagles MMA Team" заявил, что возможность его поединка против действующего чемпиона UFC Конора Макгрегора в России практически исключена.

– Да есть слухи, что UFC проведет свой турнир во второй половине следующего года в России. Но мне в это не верится. Что касается моего вероятного боя с Конором Макгрегором у нас в стране – то этого точно не будет. Это невыгодно ни UFC, ни Конору, потому что основная аудитория трансляций PPV (система платного просмотра телетрансляции. – Прим. "СЭ") находится на территории США. (Сергей ФИШ)

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