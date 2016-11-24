20:51 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Больше хотел бы подраться с Фергюсоном, чем с Макгрегором"

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Российский боец смешанного стиля, выступающий в легком дивизионе UFC Хабиб Нурмагомедов на презентации команды "Eagles MMA Team" отметил, что считает американца Тони Фергюсона более опасным и интересным для себя соперником, чем действующий чемпион UFC Конор Макгрегор.

– Если сравнивать двух бойцов Фергюсона и Макгрегора, то Конор сильнее в стойке, он может поставить нокаут. Однако Фергюсон также силен в стойке, но может еще и преподнести много сюрпризов в партере. Я бы очень хотел подраться с Фергюсоном. Больше, чем с Макгрегором. Просто чемпионский пояс находится у Конора, и только поэтому мое внимание сосредоточено на нем. (Сергей ФИШ)

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