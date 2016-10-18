Геннадий Капшай: "Нужно вводить закон, который регулировал бы все соревнования ММА"

Главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай считает, что ММА как спорт должен быть полностью регламентирован на уровне федерального закона. По его словам, в будущем это поможет избежать нарушений, совершенных на турнире с участием детей "Гран-при" "Ахмат" в Грозном.

– В союз ММА очень часто приходят письма, в которых сообщается о несанкционированных турнирах по ММА, которые проводят люди, не имеющие никакого отношения к союзу ММА, а зачастую, вообще к спорту, – отметил Капшай. – Также существует много секций, в которых детей обучают единоборствам не дипломированные специалисты, а люди с сомнительными навыками и образованием.

На мой взгляд, было бы правильно ввести федеральный закон, который регламентировал бы все отношения в сфере смешанных единоборств от обучения детей до проведения всех турниров таким образом, чтобы в нем была прописана мера ответственности за все нарушения, которые происходят. ММА перерос в очень популярный спорт, поэтому он должен полностью быть в правовом поле, а не на половину. (Сергей ФИШ)