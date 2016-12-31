08:33 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Гарбрандт отобрал титул чемпиона UFC в легчайшем весе у Круза

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Американец Коди Гарбрандт отобрал титул чемпиона UFC в легчайшем весе у соотечественника Доминика Круза. Поединок завершился после пяти раундов победой претендента по очкам единогласным решением судей. Для 31-летнего Круза это второе поражение в карьере при 22 победах. 25-летний Гарбрандт пока не проигрывал – на его счету 11 боев и 11 побед (9 – нокаутом).

Напомним, что бой прошел в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе. Главным его событием станет поединок между американкой Рондой Роузи и чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес.

 

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Материалы REN-TV

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