Федор Емельяненко: "Спортсменам с Кавказа в ММА легче - они с детства воспитываются с менталитетом бойца"

Известный российский боец смешанного стиля, глава Союза ММА России Федор Емельяненко в интервью "СЭ" отметил, что на чемпионате России доминируют кавказские спортсмены за счет популярности единоборств в регионе.

– Довольны ли уровнем конкуренции на нынешнем первенстве?

– Уровень конкуренции очень высокий. Я доволен тем, что бойцы растут.

– Единственное, видно, что доминируют спортсмены с Кавказа. Почему?

– На Кавказе на протяжении долгого времени существует культ единоборств. Поэтому ребятам немного легче, они с детства воспитываются с менталитетом бойца. У нас тоже есть хорошие ребята, но пока немножко не хватает. (Елена СОБОЛЬ)

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