Федор Емельяненко: "Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона страны"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко отметил, что предстоящий чемпионат России объединит спорстменов из разных регионов. В соревнованиях примут участие свыше 120 спортсменов из 79 регионов России. В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года. 10 мая пройдут предварительные поединки, 11 мая - финальные бои.

- В этом году чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону, - отметил Емельяненко. - Это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов - собраться в городе воинской славы в День победы в Великой Отечественной войне, посетить памятник-стелу "Освободителям Ростова", отдать дань памяти героям, защищавшим Родину.

Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны. Участие в турнире такого уровня – значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионат мира и Европы. С каждым годом конкуренция между спортсменами растет, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам. Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена.