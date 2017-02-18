Федор Емельяненко: "Хочет ли UFC, чтобы Нурмагомедов стал чемпионом?"

Российский боей MMA Федор Емельяненко считает, что в UFC не хотят, чтобы россиянин Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом. Сам Емельяненко в ночь на 19 февраля проведет поединок против американца Мэтта Митриона. Бой состоится в Сан-Хосе в рамках шоу Bellator.

– Я думаю, что Хабиб очень хороший боец. У него есть все, чтобы стать чемпионом UFC, – цитирует Емельяненко mmafighting.com. – Однако хочет ли этого UFC? Не знаю, почему так получается, но думаю, что такова политика UFC. Для меня некоторые действия UFC являются загадкой.