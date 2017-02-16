Емельяненко провел открытую тренировку перед боем против Митриона

Российский боец Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе перед поединком против американца Мэтта Митриона, информирует пресс-служба Bellator. Бой состоится в ночь на воскресенье.
Емельяненко провел в MMA в общей сложности 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). У Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 - нокаутом) и потерпел пять поражений.
Here's a few shots of today's #Bellator172 Open-Workouts!– Bellator MMA (@BellatorMMA) 16 февраля 2017 г.
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