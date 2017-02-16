Емельяненко провел открытую тренировку перед боем против Митриона

Российский боец Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе перед поединком против американца Мэтта Митриона, информирует пресс-служба Bellator. Бой состоится в ночь на воскресенье.

Емельяненко провел в MMA в общей сложности 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). У Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 - нокаутом) и потерпел пять поражений.