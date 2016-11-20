Емельяненко проведет бой с Митрионом 18 февраля

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко проведет следующий бой в организации Bellator против американца Мэтта Митриона 18 февраля 2017 года. Афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет в Сан-Хосе (США), опубликовал на своей странице в твиттере журналист Sportsnet Джеймс Линч. 38-летний Митрион является профессиональным игроком в американский футбол и имеет в своем активе 11 побед и пять поражений в ММА.
Последний бой Емельяненко провел 18 июня 2016 года в организации Fight Nights против Фабио Мальдонадо, одержав победу решением большинства судей.
#Bellator171 Fedor Emelianenko vs. Matt Mitrione on Feb. 18 at SAP Center in San Jose, California pic.twitter.com/6SiA79SaAN– James Lynch (@LynchOnSports) 20 ноября 2016 г.
Митяй Антибомж
Слишком опасный для Последнего Депутатора соперник. Как бы не соскочил Федя с боя. Митрич, конечно, по ЮФСишным меркам мешок, однако несколько боёв там выдал на загляденье да и победитель ТУФа опять же. Ударить может, хоть и не панчер, футворк для тяжа хороший, дышит неплохо. На нынешнего Емельяненко, последний настоящий бой которого был больше пяти лет назад, может и хватить. В общем, 55-45 в пользу Митрича, как по мне.
08:22