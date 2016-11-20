Емельяненко проведет бой с Митрионом 18 февраля

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко проведет следующий бой в организации Bellator против американца Мэтта Митриона 18 февраля 2017 года. Афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет в Сан-Хосе (США), опубликовал на своей странице в твиттере журналист Sportsnet Джеймс Линч. 38-летний Митрион является профессиональным игроком в американский футбол и имеет в своем активе 11 побед и пять поражений в ММА.

Последний бой Емельяненко провел 18 июня 2016 года в организации Fight Nights против Фабио Мальдонадо, одержав победу решением большинства судей.