18:55 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Емельяненко призвал сборную России биться за страну на ЧМ

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Известный российский боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко привал российских спортсменов биться за страну на чемпионате мира по ММА в Макао. Емельяненко проводил команду на финальный этап подготовки к турниру. Чемпионат мира пройдет 26-27 декабря в Макао.

- Ребята, вы прошли долгий путь подготовки к важнейшему событию этого года в мире ММА, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Каждая победа - это результат упорных тренировок, проявление спортивного характера и правильно выстроенной подготовки. Уверен, что у вас есть все шансы одержать победы во славу нашей страны, мы же со своей стороны будем вас морально поддерживать и напутствовать вместе с тренерским составом. Вся страна будет на вас смотреть и переживать вместе с вами. Вместе мы победим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3793249

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