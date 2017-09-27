Емельяненко поблагодарил Кадырова

Российский боец Александр Емельяненко после победного поединка с бразильцем Жеронимо дос Сантосом поблагодарил главу Чечни Рамзан Кадырова.

- Спасибо за поддержку и доверие, Рамзан Ахматович, я не подведу, - сказал Емельяненко. - И спасибо маме. Иди отдыхай, я победил.

Напомним, судья остановил поединок через 35 секунд после его начала. Бразилец, недовольный этим решением, покинул ринг, не дожидаясь объявления результата.

Александр Емельяненко проведет первый поединок за три с половиной года. Последний на данный момент бой он провел в январе 2014 года и проиграл в первом раунде соотечественнику Дмитрию Сосновскому. (Дмитрий ГИРИН)

Емельяненко - Дос Сантос. LIVE!