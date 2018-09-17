Дзюба - о бое Макгрегор - Нурмагомедов: "Чуть больше шансов на победу все же у Хабиба"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказал мнение о предстоящем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

- Когда рубятся таких два топа, решить может один удар. Конор, понятное дело, в стойке намного сильнее. А Хабиб – в партере, - цитирует "Афиша Daily" Нурмагомедова. - Думаю, он и переведет бой в партер, будет его там вязать. Чуть больше шансов на победу все же у Хабиба. Вряд ли американцы этого хотят, потому что Конор хорош тем, что дает шоу. Поэтому Хабибу Конора долго и не давали, потому что для Макгрегора это действительно большая угроза – всем ударникам тяжело с борцами.

Бой Макрегор - Нурмагомедов пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.