Джефф Монсон: "Не согласен с Емельяненко по поводу детских боев MMA"

Боец Джефф Монсон, получивший в декабре 2015 года российское гражданство, отметил, что на 100 процентов не согласен с Федором Емельяненко, который осудил бои детей на турнире в Грозном и назвал их недопустимыми. Во вторник десятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмад победил нокаутом в бою на турнире по смешанным единоборствам в Грозном за 14 секунд. Также два других его сына Эли (9 лет) и Адам (8 лет) победили своих соперников в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 килограммов соответственно.

- Мне очень нравится Федор Емельяненко, я его очень уважаю, но я на 100 процентов не согласен с ним в этой ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Монсона. - По телевизору показывают войну, убийства, смерть – все самое негативное мы можем наблюдать по ТВ. Но если показывают спорт, в котором пускай даже дети наносят удары и стараются победить соперника, когда заканчивается поединок, они пожимают друг другу руки, обнимаются и выражают свое уважение – в этом нет ничего плохого. Я думаю, это показывает спорт в позитивном ключе, поэтому здесь я с Емельяненко полностью не согласен.

Я ни разу в жизни не слышал, что хотя бы один ребенок серьезно пострадал в ходе боя в рамках ММА. К тому же существуют судьи и рефери, которые следят за тем, чтобы никто не пострадал. И то, чему дети учатся в ММА, – это уважение, дисциплина и уверенность в себе. Эти дети уже не пойдут и не будут драться на улицах, потому что они понимают свою ответственность. Детей учат драться, не чтобы избивать кого-то, их учат драться, чтобы соревноваться и побеждать.

Федор Емельяненко жестко высказался относительно детских боев на турнире в грозном