Дус Сантус отстранен от боя на турнире UFC из-за нарушения антидопинговых правил

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Жуниор дус Сантус отстранен от боя на турнире UFC 215 против Франсиса Нганну из-за возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. Допинг-проба былв взята у бразильца во внесоревновательный период 10 августа 2017 года.

Отмечается, что UFC пока не будет вводить санкции против дос Сантоса и инициирует судебный процесс. Дело рассмотрит USADA и независимый администратор UFC по антидопинговой политике.

Сейчас организаторы турнира пытаются найти замену бразильцу на поединок против Нганну.