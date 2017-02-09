Друг Криштиану Роналду из Марокко получил два года тюрьмы

Марокканский кикбоксер Бадр Хари получил два года тюрьмы за нападение на голландского бизнесмена Коэна Эверинка в 2012 году, сообщает 101greatgoals.com. Ожидается, что из двух лет он проведет за решеткой только 6 месяцев. Также он должен будет заплатить 45 тысяч евро штрафа. С 2006 года он неоднократно арестовывался по обвинениям в умышленном поджоге, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Эверинк в марте прошлого года был зарезан в собственном доме, но Бадр Хари среди подозреваемых в убийстве не фигурирует.

Хари является близким другом форварда "Реала" Криштиану Роналду.