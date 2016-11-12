Допинг-пробы Корешкова перед поединком с Лимой дали отрицательный результат

Алексей Жернаков, менеджер бойца Андрея Корешкова, сообщил, что перед поединком с бразильцем Дугласом Лимой допинг-пробы россиянина дали отрицательный результат. Корешков проиграл Лиме нокаутом в третьем раунде в минувший четверг и потерял титул чемпиона "Беллатор". Это был уже второй поединок между спортсменами, в первом россиянин отобрал титул у бразильца. Позднее в организации заявили, что планируют и третий бой между соперниками.

"Он сдавал пробы еще в США, все в порядке", – цитирует ТАСС Жернакова.