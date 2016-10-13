12:06 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Дочь Федора Емельяненко больше не числится в НИИ хирургии

0
0
0
 
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто напал на дочь Федора Емельяненко?

Несовершеннолетняя дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко, которая подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, больше не числится в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в НИИ. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

– Да нет уже никого у нас, – цитирует "Р-Спорт" представителей НИИ. – На сегодняшнее утро у нас уже никого нет с фамилией Емельяненко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161013/1110703928.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ