Диегу Брандау: "Мирзаев опаснее Мачаева"

Знаменитый бразильский боец ММА Диегу Брандау в интервью "Известиям" в преддверии поединка с Мурадом Мачаевым в России не стал делать прогноз на этот бой. При этом он подчеркнул, что приехал за победой.

– Изначально вашим соперником должен был стать Расул Мирзаев, но в итоге вы встретитесь на ринге с Мурадом Мачаевым. Замена соперника отразится на вашей подготовке?

– Да, я планировал драться с Расулом, но произошел этот ужасный инцидент (31 декабря на Расула Мирзаева в его квартире было совершено нападение. – "Известия"), и теперь мне предстоит выйти на ринг против Мурада. Хочу пожелать Расулу скорейшего выздоровления. Уверен, что в ближайшем будущем мы обязательно проведем с ним поединок и выясним, кто сильнее. Не буду отрицать, как соперник Расул опаснее Мурада. Он более многогранен и разносторонен. А вот Мачаев – типичный борец. Думаю, он вряд ли пойдет в размен ударами. Скорее всего, Мачаев попытается перевести бой в партер.

– Как оцениваете свои шансы в предстоящем поединке?

– Я приехал побеждать. Да, безусловно, год простоя не мог не сказаться на моей подготовке, но я постоянно тренировался, а не сидел перед телевизором без дела. Мурад – крепкий и сильный соперник, способный навязать свою борьбу. Исход схватки всегда зависит от двух людей. Давайте дождемся поединка, а там уже всё будет видно.