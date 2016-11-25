Диас напомнил Макгрегору о своей победе над ним

Боец UFC Нейт Диас на своей странице в Instgram выложил фотографию Конора Макгрегора, подписанную цитатой ирландского бойца: "Я уничтожил весь ростер". Под этой фотографией Диас выложил кадр со своего боя против Макгрегора, когда ему удалось удушающим приемом в конце второго раунда заставить соперника сдаться.

"Не забывай", – подписал фотографию Диас.

Напомним, что недавно российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вызвал Макгрегора на титульный бой. По его словам, ирландец избегает встречи с ним в октагоне.