Детский омбудсмен ждет в скором времени результатов проверки Минспорта по детским боям в Чечне

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что в ближайшее время ожидает от Министерства спорта данных по завершенной проверке детского турнира по правилам ММА в Чечне.

– Министерство спорта занималось этой проверкой, в ближайшее время будут результаты у нас, – цитирует "Р-Спорт" Кузнецову. – Минспорта уже завершил проверку, данные они нам предоставят.

Напомним, что в начале октября на турнире в Грозном десятилетний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмад победил нокаутом в своем бою за 14 секунд. Также два других сына Кадырова Эли (9 лет) и Адам (8 лет) победили своих соперников в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 кг соответственно. Позже глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей, а также заявил, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA.