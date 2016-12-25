01:44 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Десять бойцов смешанного стиля из Ингушетии победили в турнире "Дорога в М1"

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Десять спортсменов из Ингушетии победили в прошедшем в республике турнире по смешанным единоборствам "Дорога в М1", сообщает ТАСС.

"Во Дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани прошел V международный турнир по смешанным единоборствам "Дорога в М1", в рамках которого состоялись 23 боя, в 10 из которых победу праздновали спортсмены из республики", – подчеркнули в Минспорта региона.

В этом турнире приняли участие одни из лучших бойцов смешанного стиля из Чечни, Дагестана, Якутии, Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Победители поединков получили право участия в турнирах M-1 Challenge.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903860

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