Десять бойцов смешанного стиля из Ингушетии победили в турнире "Дорога в М1"

Десять спортсменов из Ингушетии победили в прошедшем в республике турнире по смешанным единоборствам "Дорога в М1", сообщает ТАСС.

"Во Дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани прошел V международный турнир по смешанным единоборствам "Дорога в М1", в рамках которого состоялись 23 боя, в 10 из которых победу праздновали спортсмены из республики", – подчеркнули в Минспорта региона.

В этом турнире приняли участие одни из лучших бойцов смешанного стиля из Чечни, Дагестана, Якутии, Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Победители поединков получили право участия в турнирах M-1 Challenge.